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Коммерсантъ FM
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Машинист догнал состав

Из-за чего столкнулись поезда в «Печатниках»

Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись по вине машиниста. Ему не помог 20-летний опыт работы и статус инструктора. Утром в «Печатниках» один поезд не затормозил и врезался в другой — стоявший на станции. Пострадали пять человек. Машинист госпитализирован с переломом. Он признал, что совершил ошибку, отключив систему регулирования скорости. Из-за аварии был перекрыт участок от «Дубровки» до «Люблино». Движение удалось восстановить спустя шесть часов. Как стало возможным столкновение двух поездов на одних путях? С подробностями — Иван Корякин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Печатники», 10:30. Останавливается поезд, пассажиры заходят в вагон — как вдруг из тоннеля показывается состав серого цвета и въезжает ему в хвост. Зрелище, нечастое для московского метро: пассажиры в дыму спешат к месту столкновения — кабина смята, внутри, вероятно, человек, люди в жилетках пытаются разбить боковое стекло.

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Произошел «накат поезда», заявляют в мэрии. Состав-виновник следовал из депо без пассажиров и по какой-то причине не остановился перед занятой станцией. Возможно, возникли проблемы с тормозами, рассказал “Ъ FM” один из сотрудников метро на условиях анонимности:

«Сигнализация отработала нормально, но поезд не смог оттормозиться. Судя по фотографии, повреждениям, скорее всего, удар был несильный, так что и скорость столкновения, соответственно, была небольшая. Значит, возможно, не до конца отработали тормоза, не успел он затормозить. Ты нажал на педаль, а у тебя колодки не наложились или наложились с недостаточным усилием. Там нет аварийного тормоза, который просто остановит колесо».

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Движение от «Люблино» до «Дубровки» перекрывают. Власти оперативно направляют на участок 59 автобусов. К выходам из «Печатников» подъезжают скорые — пара десятков автомобилей. Госпитализируют четырех пассажиров. Машиниста достают из заблокированной кабины спасатели — им приходится распиливать вагон — и на носилках передают медикам.

В сером составе узнают «Яузу» — такие выпускали в девяностые. Брутальные вагоны из нержавеющей стали, за дизайн которых отвечал АвтоВАЗ. Из-за многочисленных сбоев за поездом закрепилось прозвище «Язва». В метро такие уже не встретишь — большинство успели разобрать на металл.

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Машинист тоже оказался непростым: 20 лет опыта, бывший главный ревизор, а ныне машинист-инструктор. Он перегонял «Яузу» из депо «Печатники» в «Измайлово». И совершил ошибку, сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова:

«Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники". Это принятие неверного решения об отключении автоматической системы регулирования скорости машинистом поезда. Он подтвердил, что совершил эту серьезную ошибку. При этом у него больше 20 лет опыта вождения».

Да и сам состав, скорее всего, был не в лучшем состоянии — его давно сняли с линии. По сути, это музейный экспонат, но это не оправдывает машиниста, он виноват в аварии, уверен председатель профсоюза работников Московского метрополитена Николай Гостев:

«"Яуза" — уже потерянная техника для метрополитена. На нее нет запчастей, она выработала свой ресурс.

Там достаточно интересная система автоматического регулирования скорости "Днепр". Она отключается нажатием одной кнопки. Думаю, вот это злоупотребление и привело к самому случаю».

У машиниста перелом ноги. Ему и остальным пострадавшим ничего не угрожает, чего не скажешь о «Яузе». Любители транспорта переживают, что теперь ее — последнюю из своей серии — окончательно распилят.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов, Сабина Адлейба

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