Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до пяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при столкновении двух поездов на станции метро «Печатники» пострадали пять человек. Машиниста, который оказался зажат в кабине, вытащили, он получил травмы средней тяжести.

Как уточнил господин Собянин, все пятеро было госпитализированы, врачи проводят их дообследование. «У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает»,— написал мэр в Telegram.

ЧП случилось сегодня, 11 октября. В Дептрансе говорили, что причиной стал накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Три станции метро на Люблинско-Дмитровской линии — «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» — временно закрыты.

Лаура Кеффер