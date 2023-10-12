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Президент Гильдии строителей Урала раскритиковал застройку окраин Екатеринбурга

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников раскритиковал застройку окраин Екатеринбурга на незастроенных территориях. Как заявил господин Трапезников на секции во время форума 100+ TechnoBuild, строить «в полях» было ошибкой.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Городу идти в поля было ошибкой. Если бы мы не раскрыли поля, то все эти двухэтажки были бы снесены семь-восемь лет назад»,— заявил Вячеслав Трапезников, приведя в пример площадки, которые сегодня отдают под комплексное развитие территорий (КРТ).

На одну из площадок на Эльмаше во время форума приезжал министр строительства РФ Ирек Файзуллин. «Сегодня практически все крупные агломерации имеют резервы для комплексного развития территорий. Надо менять наши города. Вот сегодня мы проехали по Екатеринбургу — объекты, которые 1930-х годов строительства, конечно, их надо (менять) через закон о КРТ»,— заявил он во время пленарном заседании 5 октября.

Господин Трапезников высказался и о застройке центральной части Екатеринбурга и кварталов с пятиэтажными домами: «Если говорить про застройку центра, что нас бить, мы и так на полу лежим. У нас успешных сносов пятиэтажек всего два. Для сноса одной понадобился крупнейший торговый центр в регионе, для другой — самый дорогой дом, на момент своего строительства».

Напомним, сейчас Екатеринбурге активно застраиваются Новокольцовский, Солнечный и Академический. Кроме того, «Кортрос» планирует начать строительство следующего района — Горнощитского.

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Строители преодолели десятку

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Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сессия &quot;Редевелопмент исторических центров городов&quot;, организованная ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Сессия "Редевелопмент исторических центров городов", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сессия "Редевелопмент исторических центров городов", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум 100+ Technobuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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