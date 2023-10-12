Президент Гильдии строителей Урала раскритиковал застройку окраин Екатеринбурга

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников раскритиковал застройку окраин Екатеринбурга на незастроенных территориях. Как заявил господин Трапезников на секции во время форума 100+ TechnoBuild, строить «в полях» было ошибкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Городу идти в поля было ошибкой. Если бы мы не раскрыли поля, то все эти двухэтажки были бы снесены семь-восемь лет назад»,— заявил Вячеслав Трапезников, приведя в пример площадки, которые сегодня отдают под комплексное развитие территорий (КРТ).

На одну из площадок на Эльмаше во время форума приезжал министр строительства РФ Ирек Файзуллин. «Сегодня практически все крупные агломерации имеют резервы для комплексного развития территорий. Надо менять наши города. Вот сегодня мы проехали по Екатеринбургу — объекты, которые 1930-х годов строительства, конечно, их надо (менять) через закон о КРТ»,— заявил он во время пленарном заседании 5 октября.

Господин Трапезников высказался и о застройке центральной части Екатеринбурга и кварталов с пятиэтажными домами: «Если говорить про застройку центра, что нас бить, мы и так на полу лежим. У нас успешных сносов пятиэтажек всего два. Для сноса одной понадобился крупнейший торговый центр в регионе, для другой — самый дорогой дом, на момент своего строительства».

Напомним, сейчас Екатеринбурге активно застраиваются Новокольцовский, Солнечный и Академический. Кроме того, «Кортрос» планирует начать строительство следующего района — Горнощитского.

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