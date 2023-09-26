В Екатеринбурге планируют построить новый район на 120 тыс. жителей

В 2024 году в Екатеринбурге планируют начать строительство нового жилого района «Горнощитский», который может стать основой для нового девятого района города. Как рассказали «Ъ-Урал» в компании «Кортрос» (в группу входит РСГ «Академическое», которая является основным застройщиком Академического), планируется, что в новом районе будет проживать более 120 тыс. человек.

Проект хотят реализовывать в рамках программы КОТ — комплексного освоения территорий. «Горнощитский» займет 804 гектара (для сравнения Академический - 1,3 тыс. гектара). Реализовывать проект будут с 2024 по 2035 год в четыре очереди. За это время на пустой территории хотят построить 4,43 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости — из них 3,7 млн кв. м займет жилье. по словам генерального директора ГК «Кортрос» Станислава Киселева, этот проект позволит реализовать «амбициозный план по увеличению численности города» до 2 млн жителей. на сегодняшний день, в Екатеринбурге проживают около 1,5 млн человек.

Отметим, что несколько лет назад на Градсовете при администрации Екатеринбурга презентовали проект «Второго Академического». Тогда заявлялось, что район построят для 64 тыс. жителей, но сейчас параметры проекта пересмотрели и дали ему новое название. Напомним, масштабное строительство хотят начать в границах ул. Лучистая – русла реки Шиловка – Полевской тракт – ул. Перспективная – ЕКАД. Впоследствии новый район должен объединить Широкую Речку, Академический, Солнечный и включить в себя новые территории.

Компания планирует презентовать макет будущего района на строительном форуме 100+ TechnoBuild с 3 по 6 октября.

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