Глава Минстроя дал старт строительству ЖК на площадке под КРТ на Эльмаше

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт строительству жилого комплекса на площадке комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге.

Первую сваю забили на участке в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана на Эльмаше. Там появится два многоквартирных дома переменной этажности и детский сад. Ранее на этой территории размещались 14 устаревших малоэтажных домов, в том числе два аварийных.

Напомним, в рамках КРТ в квартале улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана планируют построить 46 тыс. кв. м жилья. Площадку прошлым летом выкупил тюменский застройщик «Страна Девелопмент». Первый двухэтажный дом на данной территории снесли в ноябре прошлого года.

В конце августа на Эльмаше в районе улицы Краснофлотцев начали строить жилье на одной из первых площадок КРТ в Екатеринбурге. Площадь застройки составит 3,7 га. Территорию осваивает «Астра-Девелопмент». На данной территории на месте старых малоэтажных домов построят многоэтажки от 10 до 31 этажей, ЖК будет называться «Новация».

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