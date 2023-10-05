«Бог создал Землю, а все остальное сделали строители»

Представители крупнейших уральских девелоперских компаний на форуме 100+ TechnoBuild обсудили с представителями власти, чего ждать рынку недвижимости в ближайшие годы и какие значимые изменения уже произошли. На пленарном заседании участники также говорили о нехватке кадров и конкуренции между городами. За ходом дискуссии наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Мария Игнатова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На форуме в «Екатеринбург-Экспо» в этом году собрались тысячи участников строительного рынка Урала и России Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выступление министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина на форуме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 На форуме в «Екатеринбург-Экспо» в этом году собрались тысячи участников строительного рынка Урала и России Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выступление министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина на форуме Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На десятом юбилейном форуме 100+ TechnoBuild застройщики и представители всех уровней власти решили поговорить о вечном. По крайней мере, так звучала тема пленарного заседания — «Человекоцентричность в строительной отрасли». Проходило заседание в привычной манере — девелоперы задавали волнующие вопросы определенному представителю власти и получали ответы (сразу в мельчайших подробностях). Модератором заседания, как и на первом форуме 10 лет назад, стал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

В самом начале участникам форума включили приветственное слово вице-премьера Марата Хуснуллина, а после него выступил уральский полпред Владимир Якушев:

«Президентом поставлена задача — ввести не меньше жилья, чем в рекордном 2022 году. Для Уральского федерального округа (УрФО) — это 8,5 млн кв.м. По данным Росстата, в округе ввели почти 70% от запланированного (5,8 млн кв.м жилья), и это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Далее слово взял федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. По его словам, градостроительный потенциал сегодня почти в каждом регионе увеличивается практически в геометрической прогрессии. Он заявил, что Минстрой России открыт для рассмотрения всех предложений, а в конце пожелал участникам форума успехов, и как уже где-то звучало, хорошего настроения.

Серию вопросов или, как заявил господин Трапезников, «прямой диалог между бизнесом и властью» начал генеральный директор «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев. Он попросил министра строительства отметить значимые вехи в отрасли за последние 10 лет и обозначить, что готовит «грядущая десятилетка». Ирек Файзуллин начал разговор масштабно, заявив, что за 10 лет в стране было построено почти 840 млн кв.м — из них 439 млн кв.м — это многоквартирное жилье.

«Очень осторожно относился бы к тем изменениям, которые могут предлагаться. Сегодня высокая ключевая ставка (13%.— «Ъ-Урал»), которая меняет подходы, но мы считаем, что правительство будет продолжать отрабатывать вопросы для того, чтобы не останавливать и льготные программы, и их развитие,— заявил министр.

— Сегодня практически все крупные агломерации имеют резервы для комплексного развития территорий. Надо менять наши города. Вот сегодня мы проехали по Екатеринбургу — объекты, которые 30-х годов строительства, конечно, их надо (менять) через закон о КРТ». А в заключение господин Файзуллин заявил: «Стройка всегда была, есть и будет. Бог создал Землю, а все остальное сделали строители».

Следующий вопрос от гендиректора «Форум-групп» Сергея Мямина также был адресован министру. Господин Мямин затронул больной вопрос почти для всех отраслей экономики — дефицит кадров и что с ним делать? Свой ответ министр начал с тяжелого вздоха, заявив, что сейчас нужно работать с учебными заведениями, причем работать не только органам власти, но и самому бизнесу (о том, что проблему необходимо решать всем вместе, было сказано не единожды). «В советский период все было понятно — тресты, подшефные ПТУ... Так или иначе, коллеги, мы с министерством просвещения и образования просто обязаны работать с учебными учреждениями по очень близкому шефству. Можно много говорить о том, что кадров не хватает, а что мы сами и вы сами сделали, чтобы они были? Наступает момент, когда не перекупишь друг у друга»,— заявил министр.

Он также напомнил, что в пандемию COVID-2019 в 51 регионе в стране остановилась стройка и «кадры разбежались» в регионы, где стройка шла, затем крупнейшие компании, «как пылесос», собрали специалистов со стройплощадок всей России.

Министр добавил, что кадры сейчас вытягивают и оборонные предприятия. «Системная работа требует не только федерального участия, но и активного участия бизнеса в этом направлении. Коллеги, я призываю вас поактивнее начать участвовать в этих процессах — взять шефство над всеми профессиональными техническими училищами, которые связаны со строительной отраслью».

После завершения выступления Вячеслав Трапезников поспешил отметить, что в Екатеринбурге стройка во время пандемии не останавливалась, а в городе еще два года назад открыли «строительный класс».

Гендиректор «Кортрос» Станислав Киселев начал со слов благодарности за механизм эскроу-счетов, который запустили в стране несколько лет назад, хотя изначально застройщики, выступали против его введения. «По эскроу действительно была революция. Тогда было много паники, что половина компаний разорится, но все получилось»,— ответил Владимир Якушев. Вопрос же господина Киселева касался конкуренции между городами. Уральский полпред рассказал личную историю, как когда-то его родители переехали из сельской местности «за работой», но сегодня большие города притягивают людей не только из-за рабочих мест, сейчас людям важна сама среда. Он также отметил, что на Урале 82% населения живут именно в городах.

«Мы должны стараться, чтобы разрыв между мегаполисами и малыми городами не был катастрофическим. Крупный бизнес всегда будет стремиться к рынкам сбыта — то есть крупным городам, так устроена жизнь»,— прокомментировал господин Якушев, добавив, что современные механизмы необходимо применять и в малых городах, ведь там, как напомнил уральский полпред, живут такие же граждане России.

Гендиректор Prinzip Геннадий Черных и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин адресовали свои вопросы губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову, и они уже касались области и города. Так, глава региона рассказал о крупных проектах, которые были и еще будут — напомнив, о застройке района Виз-Правобережный, куда скоро состоится «вселенское переселение» всех органов управления правительства региона. А также о строительстве наземного метро, и «сухого порта». А Алексей Орлов рассказал про развитие транспорта в Екатеринбурге.

В завершение заседания участники обсудили, какие инновации определят будущее отрасли, а министр Файзуллин выступил с напутствием. Впрочем, как шуткой отметил Вячеслав Трапезников, в качестве напутствия — министр «нарезал задач» на десять лет вперед всем присутствующим в зале.

Мария Игнатова