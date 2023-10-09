Ставки на ожиданиях

Последние данные о состоянии американского рынка труда с большой вероятностью подтверждают опасения участников рынка о необходимости дальнейшего повышения ставок: статистика Минтруда страны показала, что в сентябре было создано 336 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 170 тыс. (это самый большой прирост с января, в августе было создано 227 тыс.), а уровень безработицы остался низким — 3,8%. Напомним, на сентябрьском заседании ФРС США воздержалась от повышения ставки, сохранив ее на уровне 5,25–5,5%, а глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что состояние экономики, в том числе потребительской активности, превышает ожидания, в борьбе же с инфляцией регулятору нужно увидеть подтверждение, что уровень ставок является достаточно ограничивающим. Пока в ФРС этого, очевидно, не видят: обновленный прогноз предусматривает снижение инфляции в США в этом году до 3,3% (против 3,2% в июне) при росте экономики на 2,1%, а не на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последняя статистика, судя по всему, действительно подтверждает всплеск экономической активности в третьем квартале после некоторого замедления в первом полугодии. Для монетарных властей это означает одно — ставки должны оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Сдвиг ожиданий заметен и в облигациях: доходность по десятилетним бумагам приближается к 5% — это максимум с 2007 года. В первом полугодии доходность снижалась в ожидании, что цикл ужесточения вот-вот завершится и ставки пойдут вниз. Впрочем, ограничить рост может и сокращение фискальных расходов.

Заметим, что профессиональные аналитики, на которых ссылается МВФ, ждут возвращения уровней инфляции к целевым ориентирам в среднем не ранее 2026 года. К этому моменту к нейтральным (то есть не стимулирующим и не охлаждающим экономику) уровням могут вернуться и ставки ЦБ. Достоверно определить уровень нейтральной ставки, впрочем, не представляется возможным. Именно поэтому одна и та же процентная ставка в один период может быть слишком высокой, а в другой — слишком низкой. В текущих условиях, однако, более высокие ставки отражают и более высокие риски. Обычно это применимо к активам на развивающихся рынках, где более высокая доходность оправдывает национальные особенности ведения бизнеса, теперь же основные риски — глобальные. Это можно представить следующим образом: неопределенность и различные факторы ограничения поставок способны повышать инфляционные ожидания, которые, в свою очередь, влияют и на фактическую инфляцию (и требуют повышения ставок). В такой связке любые военные конфликты и перспективы увеличения военных расходов повышают уровень нейтральной ставки (через сокращение доступного капитала), а возросшие инфляционные ожидания ведут и к росту реальных ставок.