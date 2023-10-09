Шлиссельбург взяли на полдня

Утром в понедельник в Шлиссельбурге Ленинградской области разразились баталии, достойные Северной войны. Депутаты городского поселения попытались уволить главу его администрации Артема Желудова, который находится под следствием по делу о превышении полномочий, а тот в ответ забаррикадировался в здании мэрии. «Захват власти» удалось пресечь лишь подоспевшим правоохранителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов

Фото: Администрация Кировского района ЛО Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов

Фото: Администрация Кировского района ЛО

9 октября пресс-служба администрации Кировского района Ленобласти сообщила, что «освобожденный из "Крестов" Желудов и его сообщники» в семь утра ворвались в шлиссельбургскую мэрию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали помещения, где хранятся секретные документы. Информация об инциденте была озаглавлена «Захват власти в Шлиссельбурге».

«Вход в помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская ни полицию, ни сотрудников,— утверждала пресс-служба.— По факту противоправных действий направлено обращение в правоохранительные органы».

Во второй половине дня полиция все же вывела из администрации незваных гостей, работа там продолжилась и нынешний врио главы администрации Спартак Чхетия смог приступить к исполнению обязанностей. По данным “Ъ”, внезапно появившийся со своими помощниками Артем Желудов распорядился уволить своего сменщика, так как все еще занимает эту должность. При этом своим внезапным визитом чиновник сорвал заседание совета депутатов, на котором как раз должен был решаться вопрос о его возможном отстранении.

В конце августа против Артема Желудова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, во время работы главой администрации Приладожского поселения в 2019 году он согласовал ввод в эксплуатацию многоквартирного дома без разрешения Госстройнадзора и проведения обязательной экспертизы, что привело к аварийному состоянию здания. Изначально чиновника поместили в СИЗО «Кресты», но чуть позже заменили ему меру пресечения на запрет определенных действий.

5 октября господин Желудов вышел из СИЗО, но на рабочее место на следующий день не явился. По мнению депутатов, «прогул» может стать формальным основанием для отставки чиновника. Как пояснил “Ъ” глава совета депутатов Максим Лашков, на утреннем заседании 9 октября как раз и должен был решаться вопрос о создании комиссии по этому поводу:

«Он не направил нам никакой информации, что его освободили. Об этом я узнал из СМИ. Но ни его представители, ни он сам нас не известили ни в четверг, ни в пятницу, а предприняли силовой захват».

По словам депутата, некоторые молодчики из сопровождения Артема Желудова работают на местном кладбище. «Бандиты, по-другому их назвать нельзя. Угрожали голову разбить, сказали, что совет депутатов тут проходить не будет и никого не пустят. А потом сказали, что пришли к Артему Александровичу на прием — с цепями и болгарками. Долго, наверное, ждали, целый месяц, чтобы попасть к нему на прием»,— негодовал господин Лашков. Он также пообещал, что подобные действия не останутся без внимания правоохранительных органов.

На данный момент Артем Желудов временно отстранен от должности: после «освобождения» здания горадминистрации депутаты все-таки смогли провести заседание и создать запланированную комиссию. Согласно принятому решению, до 11 октября чиновник должен представить объяснения о причинах своего отсутствия на рабочем месте.

Попытку лишить господина Желудова кресла совет депутатов Шлиссельбурга предпринимал еще в июле, но по куда более серьезным основаниям: к чиновнику появились претензии, связанные с нарушением сроков переселения граждан из аварийного жилья и реконструкцией стадиона «Водник».

Однако тогда региональная прокуратура установила, что процедура увольнения была проведена с нарушениями, и в итоге Артем Желудов был восстановлен в должности.

Любопытно, что в июле 2021 года в здании администрации поселка имени Свердлова (Всеволожский район Ленобласти) забаррикадировался ее тогдашний глава Андрей Шорников. Попытки попасть на рабочее место его сменщицы Юлии Рейхерт были пресечены некими молодыми спортсменами. Тогда господину Шорникову удалось держать оборону почти месяц. Позже он перешел на должность главы Кировского района, откуда был уволен по решению совета депутатов, однако в феврале 2022 года смог восстановиться в должности и даже получить компенсацию в размере 2,2 млн руб. Сейчас Андрей Шорников проходит по делу о получении взяток в крупном размере и находится под домашним арестом, но все еще номинально числится главой муниципалитета.

Андрей Кучеров, Александра Тен, Санкт-Петербург