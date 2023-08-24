Суд арестовал бывшего главу администрации МО «Шлиссельбург»

Кировский суд Санкт-Петербурга арестовал до 20 октября бывшего главу администрации МО «Шлиссельбург» Артема Желудова, сообщили 47news.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

По версии следствия, когда господин Желудов возглавлял администрацию муниципального образования «Приладожское городское поселение», он дал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район гп. Приладожский, ул. Садовая д.2к3. При этом он проигнорировал необходимость экспертизы проектной документации и участия в этом решении Комитета государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти. Дом, в котором администрация приобрела квартиры для детей-сирот, в результате был введен с нарушениями, которые впоследствии привели к его аварийному состоянию. В частности, в здании отсутствовали пол подвала, рабочая дренажная система и не были созданы технические условия подключения канализации к магистрали. Кроме собственников квартир в жилом доме от действий главы администрации пострадал также житель соседнего дома, жилье которого подтопило грунтовыми водами.

22 августа политика задержали. В администрации МО «Шлиссельбург» и у него дома прошли обыски.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале августа Артем Желудов ушел в отставку с поста главы администрации МО «Шлиссельбург».

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