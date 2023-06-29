Осадивший администрацию чиновник не смог выйти из дома

Суд оставил под домашним арестом главу Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова, который ранее прославился тем, что месяц держал оборону в администрации Свердловского городского поселения, когда его пытались лишить кресла. На заседание в этот раз он явился по делу о взятке. Несмотря на то, что по УК РФ ее квалифицируют как крупную, речь идет об импортной кофемашине и поездках по России. Однако с сентября минувшего года предел мечтаний господина Шорникова — подольше выходить на свежий воздух. Лишили чиновника и виртуального мира: следствие посчитало, что будет лучше, если в интернет подозреваемый заходить, пока идет разбирательство, не будет. С прессой общаться тоже не положено, но парой слов «Ъ-СПб» с ним и его защитой все же удалось перекинуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд оставил под домашним арестом главу Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова

Фото: Администрация Кировского района Суд оставил под домашним арестом главу Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова

Фото: Администрация Кировского района

Городской суд Петербурга 26 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу, которую подала защита действующего руководителя Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова. Сторона просила заменить домашний арест и сопутствующий ряд ограничений на более мягкую меру пресечения, которая не связана с постоянным нахождением в четырех стенах квартиры. Господина Шорникова подозревают в получении взяток в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие утверждает, что в 2020 году чиновник, будучи врио главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского района, оказывал покровительство гендиректору ООО «МК Свердлово», чья фирма выполняет услуги по водоснабжению. В материалах дела говорится, что за содействие фигурант получил себе в кабинет кофемашину «Jura E80» за 65 тыс. рублей, а также отдыхал вместе с женой за чужой счет в четырехзвездочной гостинице, впрочем, далеко не в Дубае или Монако, а в Махачкале и Магадане. Так, например, номер в дагестанском бизнес-отеле «Жак» обошелся на двоих в 45 тыс. рублей. Припомнили ему также просьбу арендовать квартиру для матери его знакомой в том же Магадане, куда она отправилась поправить здоровье. Как утверждает следствие, он также велел посодействовать в ее лечении. Общая сумма того, что называют взятками,— чуть более 180 тыс. рублей. Однако у правоохранителей есть к фигуранту еще ряд вопросов, но обвинений по остальным делам ему пока не предъявлено.

При этом в карьере господина Шорникова хватает эпатажных выходок. Так, например, в июле прошлого года, будучи главой поселка имени Свердлова, он забаррикадировался при помощи ЧОПа в здании управы. Причиной осады стало нежелание освободить должность, а саму ситуацию он назвал рейдерским захватом. Попытки новой главы Юлии Рейхерт, ранее руководившей юротделом администрации, попасть на рабочее место были пресечены сотрудниками охранной службы. Держал оборону Андрей Шорников почти месяц. В соцсети он написал, что не позволит захватить власть «спруту», который хочет погрузить поселок «во мрак».

В сентябре прошлого года Московский райсуд по ходатайству следствия запретил Андрею Шорникову больше чем на пару часов в день покидать пределы жилплощади, находиться на территории поселка имени Свердлова, а также посещать администрацию муниципалитета и общаться с ее сотрудниками, пользоваться почтовыми услугами и заходить в интернет. Разговаривать с журналистами ему тоже нельзя, однако сам он дал понять, что совсем не против, но, увы, не получится. А вот его защитница, адвокат Елена Филатова, предложение корреспондента «Ъ-СПб» пообщаться восприняла в духе «знаем мы вашего брата — напишите всякого» и добавила, что если бы «все было так просто», то Андрей Шорников в этом зале бы не сидел. Хотя речи про то, что все просто, не было. «Вон, у него лучше возьмите интервью»,— кивнула она в сторону представителя прокуратуры, который, в отличие от ее клиента, не выглядел таким веселым. Но позиция гособвинения в таких процессах, как правило, более чем ясна: если в первой инстанции решили, что домашний арест, то надо все оставить как есть. И этот раз не стал исключением. Господин Шорников, в свою очередь, выступил за скорейшее разрешение вопроса и назвал происходящее волокитой, а ему, между тем, необходимы прогулки и лечение. «Хочу быть социально адаптированным человеком!»— заявил он.

Взявшая слово адвокат Филатова пожаловалась, что на прошлых процессах следователь и судья позволяли себе указывать, что ее подзащитный обвиняется в нескольких преступлениях, однако на данный момент ему вменяется только один эпизод, что, по ее мнению, нарушает нормы УПК РФ. «Шорников всегда сам приходил в суд и сам убывал домой»,— привела Елена Филатова аргумент в пользу того, что у ее доверителя в мыслях нет скрываться. Она напомнила, что ее клиент все еще глава района и желает трудиться, правда, тут же добавила, что «ему этого не дадут» из-за уголовного преследования.

В феврале минувшего года Андрей Шорников восстановился через суд в должности руководителя Кировского района, откуда был уволен по решению совета депутатов. За время вынужденного прогула администрацию муниципалитета обязали выплатить ему 2,258 млн рублей. Любопытно, что предшественником господина Шорникова был Алексей Кольцов, которого задержали в марте 2021 года и отправили также под домашний арест. Следствие полагает, что чиновник допустил банкротство кировского «Водоканала».

На последнем заседании Елена Филатова отметила, что ее подзащитному необходимо кормить семью, а не сидеть в закрытом помещении, воспринимая походы на процесс по своему делу как радость. Однако доводы стороны защиты не убедили судью — в послаблениях отказали. Оказавшись в лифте вместе с Андреем Шорниковым, корреспондент «Ъ-СПб» попытался снова аккуратно узнать мнение того по поводу непростой ситуации, но чиновник лишь улыбнулся и пожал плечами: «Я бы с радостью, но ведь прицепятся».

Андрей Кучеров