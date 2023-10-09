Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы прошлись по ТЦ

С чем связана рекордная сумма вложений в торговую недвижимость

Продажи торговых центров в России достигли исторического рекорда. С января по сентябрь инвесторы вложили в такую недвижимость 280 млрд руб. Это почти на четверть больше, чем суммарно за пять предыдущих лет, сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate. Самыми крупными объектами стали комплексы «Мега», пакет торговых центров «Парк Хаус», московский «Метрополис» и другие.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В основном сделки готовились еще с прошлого года, а закрылись только сейчас, поскольку срок оформления таких объектов около девяти месяцев, поясняют эксперты. Новых владельцев активов искали иностранные компании, однако рекордные показатели обеспечил не только массовый выход зарубежного бизнеса с российского рынка.

Были и другие факторы, которые заставили инвесторов вкладываться в торговую недвижимость, отметил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян: «Тут все совпало. В первом полугодии 2023-го проходили сделки по выходу иностранных инвесторов, плюс сложилась достаточно благоприятная ситуация по уровню ключевой ставки. Одновременно с этим на рынок был выставлен ряд объектов от банков.

Уход западных компаний вызвал рост сделок в сегменте недвижимости

Большой объем ликвидности на нашем рынке сформировался в связи с тем, что есть тренд на репатриацию капиталов и на сложную историю с иностранными инвестициями. Поэтому деньгам, которые остались, требовалось какое-то применение. При этом объекты продавались с большим дисконтом, и все вместе это создало ажиотаж. У нас беспрецедентный объем сделок за этот год.

Инвесторам больше интересны уже действующие моллы, а не новые строящиеся. Все новые истории более рискованные, поскольку имеют непредсказуемый результат по посещаемости, товарообороту. Поэтому инвесторам могут быть интересны с точки зрения девелопмента только редкие проекты в самых хороших локациях. Безусловно, привлекательны действующие объекты с потоком.

Инвесторы в основном начинают смотреть на ТЦ с текущей доходностью от ротационного потока к цене на уровне 13-14% и с перспективой его роста до 15-16% и выше. И такие объекты есть. Для тех, кому хочется выйти, продать, это является пороговым значением. А для людей, которые хотят приобретать и развивать, минимально доступным уровнем доходности, позволяющим покрывать текущую ставку по кредиту и при этом надеяться на то, что ключевая будет стабилизироваться в будущем, а объекты станут приносить больше денег».

Как коммерческая недвижимость адаптировалась к конъюнктуре

Читать далее

Некоторые эксперты считают, что рекордные продажи — это разовый эффект от исхода иностранных компаний. Больше подобных всплесков не будет. В стране насчитывается больше 2 тыс. привлекательных торговых центров, которые потенциально могли бы рассматриваться как инвестиция, но условия покупки и управления такими объектами заведомо делают эти сделки убыточными, считает отраслевой директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский:

«Во-первых, далеко не всегда торговый центр может эффективно функционировать. Во-вторых, играют роль условия, законодательство, налоги и регулирование, которые применяются к отрасли в целом.

При этом доходность ТЦ падает, не везде достаточная заполненность, естественно, стоимость аренды сильно отличается от той, которая была в 2019 году. Мы видим, что нужно как на уровне регионов, так и на федеральном заниматься тем, чтобы инвестиционная привлекательность торговой недвижимости в субъектах была довольно высокой. При ставке 13% очень сложно обсуждать будущие сделки».

Тем временем новые объекты для продажи выставила американская компания Hines. Она ищет покупателей двух своих аутлетов — «Белой дачи» в Московской области и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Суммарно оба объекта эксперты CORE. XP оценивают в 20 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...