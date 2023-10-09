«Детский мир» запустит новую программу выкупа акций по 71,5 руб.

Группа компаний «Детский мир» (MOEX: DSKY) объявила о запуске новой программы выкупа акций у миноритарных акционеров, в том числе на торгах на Московской бирже (MOEX: MOEX). Стоимость выкупа установлена на уровне 71,5 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в пресс-релизе.

Программа представлена в дополнение к предложению по выкупу акций, которое поступило миноритариям 5 октября. Заявления акционеров о продаже акций на Московской бирже будут приниматься с 9 октября по 3 ноября. Денежные средства от продажи будут зачислены на брокерский счет в день заключения сделки.

После сообщения «Детского мира» о начале нового выкупа акции компании на Московской бирже росли на 9,3%, до 74,26 руб. По данным на 11:05, акции замедлили рост и торговались на уровне 70,94 руб. (+4,42%).

В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил о трансформации бизнеса из ПАО в частную компанию. Необходимость реорганизации в компании объяснили трудностями, с которыми столкнулись иностранные инвесторы при голосовании на общих собраниях. Трансформация была завершена 20 сентября 2023 года после выкупа 58,26% акций у миноритариев.

На Московской бирже размещено 60% акций «Детского мира». 1 августа «Детский мир» завершил выкуп более 12 млн собственных акций у миноритариев через Московскую биржу.

Милена Костерева