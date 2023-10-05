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Коммерсантъ FM
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Структура «Детского мира» объявила выкуп оставшихся акций компании по 71,5 руб.

Структура «Детского мира» (MOEX: DSKY) «ДМ-Финансовые активы» направила обязательное предложение по выкупу акций миноритариям, следует из сообщения пресс-службы компании. Стоимость выкупа установлена на уровне 71,5 руб. за обыкновенную акцию.

Заявления акционеров о продаже акций в рамках обязательного предложения будут приниматься с 5 октября по 14 декабря. Срок оплаты акций составит 17 дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения. Планируется выкупить до 307 млн 140 тыс. 398 ценных бумаг.

Миноритарии-нерезиденты из недружественных стран, принимающие обязательное предложение структуры, смогут получить денежные средства за проданные ими акции только на счета типа «С».

20 сентября «Детский мир» сообщил о завершении реорганизации бизнеса из ПАО в частную компанию после выкупа 58,26% акций у миноритариев. Ими владеет «ДМ-Финансовые активы». Среди причин реорганизации, объявленной в ноябре 2022 года, указывались трудности, с которыми столкнулись иностранные инвесторы при голосовании на общих собраниях.

Доля акций «Детского мира», размещенных на Московской бирже (MOEX: MOEX), составляет 60%. 1 августа «Детский мир» завершил выкуп более 12 млн собственных акций у миноритариев через Мосбиржу.

Лусине Баласян

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