«Детский мир» выкупил 58,26% акций у миноритариев

Ритейлер «Детский мир» (MOEX: DSKY) завершил реорганизацию бизнеса, объявленную в ноябре 2022 года. Компания выкупила 58,26% акций у миноритариев, сообщается в ее пресс-релизе. Оставшимся миноритариям головной компании будет объявлена обязательная оферта на выкуп акций.

В рамках реорганизации компания провела трансформацию из ПАО в частную компанию. Одной из причин нововведений ритейлер называл трудности, которые испытывали иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях.

В апреле «Детский мир» сообщил, что потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией. 1 августа компания выкупила у инвесторов более 12 млн собственных акций через Мосбиржу.

Подробности — в материале «Ъ» «''Детский мир'' наигрался на бирже».

Лаура Кеффер