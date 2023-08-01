«Детский мир» выкупил более 12 млн собственных акций через Мосбиржу

Группа компаний «Детский мир» завершила выкуп акций у миноритариев через Мосбиржу. По итогам торгов в режиме «Выкуп: адресные заявки» компания приобрела более 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир».

В сообщении пресс-службы указывается, что оферта через Мосбиржу длилась с 30 мая по 28 июля. Заинтересовать акционеров-резидентов, по мнению «Детского мира», удалось за счет ускоренной оплаты выкупаемых акций. Согласно прошлым сообщениям компании, стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию.

Добровольная оферта «Детского мира» будет длиться до 8 августа 2023 года, она будет осуществляться через две другие структуры компании — «ДМ Инвест» и «ДМ-Финансовые активы». Выплаты планируется произвести до 7 ноября 2023-го.

«Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО — в ноябре 2022 года. Одной из причин были названы трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях. Доля акций «Детского мира», размещенных на Мосбирже, составляет 60%. В апреле сообщалось, что «Детский мир» потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией.

Милена Костерева