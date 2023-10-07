В эквадорской тюрьме убиты шесть подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

В тюрьме эквадорской провинции Гуаяс убиты шесть заключенных. Все они были арестованы по делу об убийстве кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио во время предвыборной гонки в августе, передает AFP. Эквадорское тюремное ведомство сообщило, что все убитые были колумбийцами.

Президент Гильермо Лассо созвал заседание представителей силовых ведомств. Он прервал свою поездку за границу — в четверг он улетел в Нью-Йорк. «В ближайшие несколько часов я вернусь в Эквадор, чтобы разобраться с этой чрезвычайной ситуацией»,— написал глава государства в соцсети X.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга 9 августа. Ему трижды выстрелили в голову, мужчина умер на месте. На следующий день президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробнее об убийстве кандидата — в материале «Ъ» «"Они просто убили демократию"».

Леонид Уварчев