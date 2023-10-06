Грушко: Россия примет соотечественников в случае их выселения из Латвии

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что из-за проваленных тестирований на знание латышского языка депортация может коснуться около 25 тыс. российских граждан. Россия примет соотечественников обратно, рассказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

«Понятно, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены. У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом»,— сказал он.

Дипломат отметил, что законы Латвии «драконовские». Они ставят под угрозу благосостояние и жизнь соотечественников, проживающих в Латвии. «На сегодняшний день, если они не сдадут экзамен (на знание латышского языка), не пройдут еще дополнительное тестирование, они превращаются фактически в изгоев и граждан второго сорта»,— подчеркнул господин Грушко.

Замглавы МИДа отмечает, что ситуация в Латвии серьезная и «вызывает тревогу». Он подчеркнул, что дипломаты обращаются в международные организации с целью привлечь внимание мировой общественности. Он также подчеркнул, что такие же тренды отмечаются в Эстонии и Литве.

5 октября управление по делам гражданства и миграции Латвии направило 3255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ) гражданам России, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии гражданам России необходимо получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего они должны подтвердить знание языка на уровне А2.

В августе правительство Латвии разрешило гражданам России получить временный ВНЖ сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку. На тестирование записались 13 147 человек, но присутствовал на экзамене только 11 301. Согласно результатам тестирования, 61% зарегистрированных россиян провалили экзамен. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находилось примерно 25 тыс. россиян.

Александра Горошилова