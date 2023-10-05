Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян уведомили об истечении срока ВНЖ

Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило 3255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ) гражданам России, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Об этом сообщила глава ведомства Майра Розе. Ее слова приводит портал Rus.lsm.lv.

По словам госпожи Розе, среди россиян, которые не обратились с заявлением для получения ВНЖ, около 200 человек не имеют задекларированного места жительства, поэтому учреждение не может с ними связаться.

Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии гражданам России необходимо получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего они должны подтвердить знание языка на уровне А2.

В августе правительство Латвии разрешило гражданам России получить временный ВНЖ сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку. На тестирование записались 13 147 человек, но присутствовал на экзамене только 11 301. Согласно результатам тестирования, 61% зарегистрированных россиян провалили экзамен. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находилось примерно 25 тыс. россиян.

Милена Костерева