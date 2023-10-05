Сбой становится системным

В работе Госавтоинспекции 4 октября произошел очередной сбой. Как уточнило МВД, перестали функционировать ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране. И пока специалисты устраняли неполадки, автомобилистам рекомендовали не приезжать в профильные отделения за этой услугой. Причем похожие проблемы у автомобилистов за последние пару лет возникали неоднократно. Но из-за чего может ломаться государственная информационная система? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ FM” рассказали, что трудности из-за неработающей системы ГИБДД стали возникать еще во вторник, 3 октября.

Так, москвич Артем заранее записался на регистрацию машины на 16.00. Оформить визит через портал «Госуслуги» не составило труда, а вот когда он приехал к назначенному сроку в отделение Госавтоинспекции, там его ожидал неприятный сюрприз.

Впрочем, ситуация не поменялась и на следующий день, признался Артем: «Я получил свой талончик в терминале, после чего сотрудница инспекции мне сообщила, что с сегодняшнего дня, то есть с 3-го октября, система не работает, но есть смысл подождать до 17:00, вдруг она отвиснет, тогда можно успеть до 18 часов машину зарегистрировать. В противном случае мою запись вручную перенесут на следующие дни.

Я попросил меня перезаписать, но была ровно та же самая ситуация. База висела, никакие сроки не назывались».

В сентябре 2023 года массовый сбой произошел в системе ГИБДД Свердловской области. А в 2022-м московская автоинспекция минимум четырежды временно прекращала выдавать права и номера для машин. Правда, тогда это объяснили техническими работами на информационных ресурсах МВД.

Но почему сервисы Госавтоинспекции могут так часто выходить из строя? Гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов считает, что слабые места у такой масштабной государственной системы, в первую очередь, надо искать внутри нее самой:

«Я думаю, что могло сыграть свою роль просто устаревание техники. Так как были проблемы с поставками запасных частей и так далее, происходила перенастройка системы, исходя из того, что есть в наличии на складах.

Это может быть и усовершенствование системы. Например, к нестабильной работе мог привести выход какого-то нового релиза. Допустим, не успели тесты провести, поэтому случилась ошибка, которая с эффектом домино начала накапливаться».

Еще один заметный сбой в системе ГИБДД произошел в декабре 2021-го. Тогда ее восстанавливали почти два дня, а в пресс-службе МВД проблему связали с коммунальной аварией — серверы залило водой.

Регулярные трудности у Госавтоинспекции связаны с тем, что она не всегда занимается свойственными ей вещами, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Госавтоинспекция администрирует сложные информационные системы.

Мы давно и последовательно выступаем за то, чтобы регистрация транспортных средств уходила полностью в "Госуслуги" и системы МФЦ, а сотрудники полиции занимались бы сверкой номеров и только ею.

Все федеральные информационные системы должны администрироватсья не МВД, а теми, кто умеет это делать,— Минцифры».

Но независимо от того, по какой причине ломаются информационные системы ГИБДД, страдают от этого в первую очередь автомобилисты. Ведь по закону, после покупки машины, номера для нее нужно оформить за десять дней.

Если же не уложиться в этой срок, владельцу грозит административный штраф от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Впрочем, настолько длительных сбоев в системе регистрации автомобилей пока не было.

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