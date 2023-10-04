Главные новости за 4 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Десантная группа ВСУ попыталась высадиться на побережье Крыма. Десантников удалось остановить и пленить одного из них.

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» запустила собственное производство водки. До конца года планируется выпустить около 100 тыс. бутылок.

В Краснодаре автоинспекторы задержали автобус с нелегальными мигрантами. Транспортное средство принадлежит иностранной компании.

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:0. Футбольный клуб «Сочи» в этом же туре на своем поле проиграл «Оренбургу». Матч закончился со счетом 2:1.

Власти Республики Крым увеличили исковые требования к Украине по ущербу от водной блокады на 399,6 млн руб., до 152,6 млрд руб.

Сотрудники ДПС в Краснодаре привлекли к ответственности водителя, который ехал по улицам города на «перевернутой» машине.

ООО «Русская логистика» планирует возвести в центре Краснодара общественно-деловой комплекс с театрально-концертным комплексом и гостиницей.

На Дублере Курортного проспекта в Сочи на 200% выросло количество ДТП. По словам руководителя ФКУ Упрдор «Черноморье», которое обслуживает дорогу, культура водителей и пешеходов по-прежнему находится на низком уровне.

В Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за того, что жителю республики из числа детей-сирот дали жилье меньшей площади, чем положено. Кроме того, на квартире числился долг за услуги ЖКХ.

Синоптики прогнозируют, что бархатный сезон на черноморском побережье продлится до середины октября.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram