В Краснодаре задержали автобус с нелегальными мигрантами

В Краснодаре автоинспекторы задержали автобус с нелегальными мигрантами, сообщили в ГУ МВД по краю. Транспортное средство принадлежит иностранной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

При проверке в автобусе находились 15 граждан Узбекистана, Таджикистана и других государств.

«Установлено, что приезжие нарушили режим пребывания не только на территории края, но и отдельных регионов России. В отношении указанных лиц полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ»,— сказано в сообщении полиции.

Нелегалам грозят выдворение и штрафы по 5 тыс. руб. с каждого.

Наталья Решетняк

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