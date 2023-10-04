В Краснодаре задержали автобус с нелегальными мигрантами
В Краснодаре автоинспекторы задержали автобус с нелегальными мигрантами, сообщили в ГУ МВД по краю. Транспортное средство принадлежит иностранной компании.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
При проверке в автобусе находились 15 граждан Узбекистана, Таджикистана и других государств.
«Установлено, что приезжие нарушили режим пребывания не только на территории края, но и отдельных регионов России. В отношении указанных лиц полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ»,— сказано в сообщении полиции.
Нелегалам грозят выдворение и штрафы по 5 тыс. руб. с каждого.
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