ФК «Сочи» уступил «Оренбургу» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле проиграл «Оренбургу». Матч закончился со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» во ВКонтакте Фото: ФК «Сочи» во ВКонтакте

На 18-й минуте отличился защитник «Сочи» Артем Мещанинов. Через девять минут «Оренбург» сравнял счет, когда пенальти реализовал Владимир Обухов. Точку в матче поставили гости на 63-й минуте после точного удара Химми Марина.

После пяти игр «барсы» занимают четвертое место в турнирной таблице группы А пути РПЛ в Кубке России. Следующий матч уже в рамках РПЛ подопечные Александра Точилина сыграют 7 октября на своем поле с питерским «Зенитом».

Евгений Леонтьев