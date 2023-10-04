Украинские десантники попытались высадиться в Крыму

Ночью 4 октября десантная группа ВСУ совершила попытку проникновения в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные направлялись в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.

Группу десанта остановили воздушно-космические силы РФ.

Ранее российские военные уничтожили четыре катера с украинским десантом, направлявшимся в Крым. Группу обнаружили на подходе к мысу Тарханкут в северо-западной части Черного моря.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram