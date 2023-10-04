Украинские десантники попытались высадиться в Крыму
Ночью 4 октября десантная группа ВСУ совершила попытку проникновения в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские военные направлялись в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.
Группу десанта остановили воздушно-космические силы РФ.
Ранее российские военные уничтожили четыре катера с украинским десантом, направлявшимся в Крым. Группу обнаружили на подходе к мысу Тарханкут в северо-западной части Черного моря.
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