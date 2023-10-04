Винный дом «Абрау-Дюрсо» начал продажи водки

Производитель вина «Абрау-Дюрсо» запустил продажи водки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Продукт пополнит линейку крепкого алкоголя компании, в которую входят настойки, джины и коньяки. Водка представлена в объемах 0,5 и 0,7 л.

До конца текущего года производитель планирует продать 100 тыс. бутылок новинки.

По итогам прошлого года в Краснодарском крае было продано 309,5 млн л алкогольной продукции. Из этого объема 90,7 млн л (29,3%) составили спиртные напитки, произведенные в регионе.

Анастасия Донскова

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