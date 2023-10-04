В Адыгее завели дело по факту предоставления сироте неблагоустроенного жилья

В Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за того, что жителю республики из числа детей-сирот дали жилье меньшей площади, чем положено. Следователи заинтересовались данным фактом после проверки прокуратуры Майкопского района.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, жилье предоставлялось сироте по договору социального найма, однако его площадь оказалась меньше предусмотренной муниципальным контрактом и не соответствовала сведениям из выписки регистрирующего органа и технической части документации электронного аукциона.

Также надзорный орган выяснил, что в акте приемки жилья значились бытовые приборы, которых по факту в квартире не оказалось. Кроме того, на квартире была задолженность по оплате за коммунальные услуги.

Вячеслав Рыжков

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