Краснодарского блогера оштрафовали за поездку по городу на «перевернутой» машине

Сотрудники ДПС в Краснодаре привлекли к ответственности водителя, который ехал по улицам города на «перевернутой» машине. Переделанный ВАЗ-2107 полицейские остановили возле ТЦ «Галерея» на улице Красной.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в отношении водителя составили сразу несколько административных протоколов: за неправильную остановку, за не пристегнутый ремень безопасности, за отсутствие страховки и за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Суммарно водитель получил штрафов на 3,8 тыс. руб. В ведомстве отметили при этом, что машина нарушителю не принадлежит и зарегистрирован на жителя Санкт-Петербурга.

Ваган Микаелян, более известный как «Вага Адреналин» – популярный краснодарский блогер и изобретатель. Он регулярно устраивает различные перформансы на улицах города, а также организует и участвует в автобоях. Зимой прошлого года, к примеру, блогер выехал в центр Краснодара на «елке на колесах». В тот раз его также остановили и оштрафовали возле «Галереи». Другое известное изобретение господина Микаеляна – «Приора» на «паучьих лапах».

Ваган Микаелян рассказал «Ъ-Кубань», что акция не была приурочена к чему-то конкретному, организаторы решили «просто поэкспериментировать». Машину, по словам блогера, делали около месяца.

«Это у нас уже обычай, наверное, чтобы сотрудники остановили. Они повеселились, поулыбались, а то стоят грустные. Машину теперь отвезем на автобои», – рассказал господин Микаелян.

Вячеслав Рыжков

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