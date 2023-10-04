На Дублере Курортного проспекта в Сочи на 200% выросло количество ДТП

Большой рост количества ДТП зафиксирован на Дублере Курортного проспекта в Сочи. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье», по сравнению с прошлым годом число аварий на этой дороге выросло на 200%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД по Усть-Лабинскому району Фото: ОМВД по Усть-Лабинскому району

Предотвратить рост количества ДТП не помогло введенное летом на Дублере Курортного проспекта ограничение скорости в 60 км/ч. Начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк отметил, что культура водителя и пешехода по-прежнему находится на низком уровне. По его словам, любые принимаемые меры (улучшение качества дорожного покрытия, надлежащее содержание элементов обустройства трасс и другие) не влияют на стремление пешеходов перебежать дорогу в неположенном месте, а водителей — нарушить скоростной режим. В основном причиной ДТП (60% от общего числа аварий) становятся несоблюдение дистанции и превышения скорости.

На 80% больше аварий стало происходить также на старой дороге Адлер — Красная Поляна. Небольшой рост числа ДТП — на 14% — зарегистрирован на федеральной трассе «Джубга — граница с Абхазией». На трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» аварии стали происходить на 17% чаще.

Вместе с тем на некоторых дорогах Сочи отмечается снижение числа ДТП. К примеру, на 27% меньше аварий стало происходить на скоростной дороге «Адлер — Красная Поляна», на 23% меньше — на трассе А-290 «Новороссийск — Керчь».

Вячеслав Рыжков

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