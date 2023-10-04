Иск Крыма к Украине по водной блокаде увеличили до 152,6 млрд рублей

Власти Республики Крым увеличили исковые требования к Украине по ущербу от водной блокады на 399,6 млн руб., до 152,6 млрд руб. Об этом в Telegram сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Судебное разбирательство отложено и состоится 25 октября»,— написал господин Константинов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав России Украина прекратила подачу воды в регион. В конце февраля 2022 года, после начала спецоперации, канал был разблокирован.

Нанесенный Крыму ущерб от водной блокады оценили в 4 трлн руб. Власти республики через суд требуют признать право жителей на компенсацию морального вреда от водной блокады.

Наталья Решетняк

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