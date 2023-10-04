Инвестор планирует построить в центре Краснодара театрально-концертный комплекс

ООО «Русская логистика» планирует возвести в центре Краснодара общественно-деловой комплекс, пишут «Краснодарские известия». Инвестиционный проект реализуют на участке в границах улиц Красная, Пашковская и Длинная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян / «Краснодарские известия» Фото: Саркис Айвазян / «Краснодарские известия»

Проект был представлен на архитектурном форуме «Re:старт». На участке площадью 2 га планируется возвести театрально-концертный комплекс на 1200 мест с гостиницей, а также застекленным павильоном на крыше с видом на горы и город. Также в планы инвестора входит создание научно-образовательного кластера.

Предполагается провести реконструкцию всего 193-го квартала, сделав его открытым для пешеходов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русская логистика» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Входит в структуру ООО «Бэл Девелопмент», которое СМИ связывают с миллиардером Олегом Дерипаской.

О планах компании «Русская логистика» застроить квартал в центре Краснодара стало известно девять лет назад. Как писали СМИ, соответствующее соглашение компания и администрация краевого центра заключили в рамках международного экономического форума «Сочи-2014».

Наталья Решетняк

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