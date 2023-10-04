«Краснодар» крупно обыграл «Пари НН», забив три безответных гола

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча группы D, прошедшая на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 34-й минуте гол в ворота гостей забил полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, на 62-й минуте отличился защитник Георгий Арутюнян, в завершении матча третий мяч в ворота соперника отправил форвард Джон Кордоба.

По итогам четырех туров группового этапа Кубка России у «Краснодара» восемь очков и третье место в группе D. «Пари НН» с двумя очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Лидером группы является московский «Спартак», набравший 12 очков. На второй строчке — московское «Динамо» с 8 очками.

Наталья Решетняк

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