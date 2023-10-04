ЕС начал расследование в отношении производителей электромобилей Китая

Европейская комиссия начала процедуру по защите рынка ЕС от нечестной конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Как утверждается в заявлении ЕК, регулятор собрал достаточно информации, чтобы утверждать, что импорт электромобилей из Китая осуществляется за счет скрытых субсидий, получаемых китайскими автоконцернами от правительства КНР. Благодаря этим субсидиям, продолжает регулятор, китайские компании и могут продавать свои электромобили по значительно более низким ценам, чем их европейские конкуренты, что подрывает «и без того уязвимую» европейскую автомобильную индустрию.

В соответствии с установленной процедурой Еврокомиссия теперь проведет более масштабную проверку, а представители китайского автопрома и правительство Китая приглашены для активного участия в расследовании.

Министерство торговли Китая уже выразило свое «крайнее недовольство» действиями Еврокомиссии, отметив, что европейский регулятор не предоставил материалы проверки в надлежащем объеме и дал китайской стороне «очень короткий» промежуток времени на участие в консультациях.

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении китайских производителей электромобилей 13 сентября. Тогда же китайские власти раскритиковали это решение, назвав действия европейского регулятора протекционизмом.

Кирилл Сарханянц