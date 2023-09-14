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Коммерсантъ FM
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Китай подверг ЕС критике после начала проверок китайских автопроизводителей

Китайские власти негативно отреагировали на начатое Еврокомиссией расследование в отношении скрытых госсубсидий, предоставляемых КНР китайским производителям электромобилей.

«Предложенные ЕС меры по защите собственной промышленности во имя "честной конкуренции" — это протекционизм. Китайский сектор электромобилей быстро рос в последние годы, и его конкурентоспособность продолжает улучшаться, это результат активного внедрения технических инноваций. Это конкурентное преимущество, достигнутое упорным трудом и своими силами»,— заявили в Министерстве торговли КНР.

Ассоциация китайских производителей пассажирских автомобилей также заявила, что, по ее мнению, рост экспорта китайских электромобилей связан не с субсидиями, а с высококонкурентной цепочкой поставок комплектующих.

Еврокомиссия объявила о расследовании вчера, 13 сентября. По ее мнению, цены на китайские электромобили «удерживаются на низком уровне искусственно, с помощью огромных государственных субсидий» и это не является честной конкуренцией. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, по итогам расследования могут быть введены высокие пошлины на китайские электромобили, близкие к уровню, действующему в США,— 27,5%. Курс акций крупных китайских производителей электромобилей снизился, сегодня, 14 сентября: BYD — на 3,8%, SAIC Motor Corp.— на 3,4%, Nio — на 2,7%, Xpeng — на 2,2%. Как отмечают аналитики Morgan Stanley, расследование Еврокомиссии «может бросить тень на перспективы роста компаний с планами агрессивного расширения в ЕС, таких как BYD».

Яна Рождественская

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