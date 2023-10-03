Кадыров присвоил старшей дочери звание «Народный артист Чечни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вручил своей старшей дочери, 25-летней Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Его указом ей также было присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Господин Кадыров рассказал в Telegram, что церемония награждения прошла в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева после концерта народного артиста Чечни Валида Гадаева. Музыкант указом президента Владимира Путина был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», он также получил высшую награду республики — орден Кадырова.

Вчера, 2 октября, Рамзан Кадыров сообщил, что назначил Айшат вице-премьером правительства Чечни по социальным вопросам. С октября 2021 года она занимала должность министра культуры республики. В июне 2022-го ее наградили орденом первого президента Чечни.

В марте господин Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат куратором здравоохранения в правительстве Чечни. В апреле глава Чечни сообщил о назначении советником по силовому блоку региона своего племянника Хамзата Кадырова.

Лаура Кеффер