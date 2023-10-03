Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 10%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в сентябре было отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 8,7% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении было отправлено 2,2 млн пассажиров (+8,7%), в дальнем следовании — 0,6 млн (+8,6%). Пассажирооборот в сентябре составил 688 млн пасс-км (+8,7% к сентябрю 2022 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом с начала года на СвЖД отправлено 24,3 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 18,2 млн пассажиров (+9,8%), в дальнем следовании — 6,1 млн (+10,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала года вырос на 8,4% и составил 6,5 млрд пасс-км.

В августе с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 4% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении отправлено 2,5 млн человек (+3,4% к июлю 2022 года), в дальнем следовании — 0,8 млн человек (+5,6%).

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. За лето СвЖД отремонтировала более 15 пассажирских платформ. Напомним, в Музее истории, науки и техники СвЖД, а также в Музее узкоколейных железных дорог и на вокзале Екатеринбурга пройдут бесплатные экскурсии.

Полина Хабарова

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