В августе перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 4,5%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в августе 2023 года отправились 3,2 млн пассажиров, что на 4,5% выше показателей аналогичного периода 2022 прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в пригородном сообщении было отправлено 2,4 млн пассажиров, а в поездах дальнего следования — 0,8 млн (+4,3%). Пассажирооборот в августе составил 926 млн пасс-км (+4,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом с января по август с вокзалов и станций СвЖД отправлено 21,5 млн пассажиров (+10,3%). Из них в пригородном сообщении отправлено 16 млн пассажиров (+10,1%), в дальнем следовании — 5,5 млн (+10,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 8,5% — до 5,8 млрд пасс-км.

В мае 2023 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2022 года, а в июне — 3 млн пассажиров (+6%), в июле — 3,3 млн (+4%).

Полина Хабарова

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