На екатеринбургском вокзале и в музеях СвЖД пройдут бесплатные экскурсии

В Музее истории, науки и техники Свердловской железной дороги (СвЖД), а также в Музее узкоколейных железных дорог и на вокзале Екатеринбурга пройдут бесплатные экскурсии. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, акция приурочена к 20-летию ОАО «РЖД» (отмечается 1 октября) и 145-летию СвЖД (14 октября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание первого вокзала Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Здание первого вокзала Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ознакомиться с экспонатами Музея узкоколейных железных дорог уральцы смогут 1 октября в 11:00, 14:00 и 16:00 по ул. Мичурина, 230, к. 54 (ЦПКиО им. Маяковского). 2 октября можно будет посетить экскурсию по вокзалу Екатеринбурга. «Гости узнают, как работает крупнейший на Урале вокзальный комплекс, какие устройства и механизмы помогают обеспечивать комфортную среду для пассажиров, побывают в помещениях, скрытых от посторонних глаз»,— сказано в сообщении.

Бесплатная экскурсия в Музее истории, науки и техники СвЖД пройдет 14 октября, начинаться она будет в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Музей размещается в здании первого вокзала Екатеринбурга. Посетители ознакомятся с историей железных дорог на Урале. В залах можно будет увидеть машины и механизмы, инструменты и средства связи, которые используют в работе специалисты основных железнодорожных профессий.

Напомним, до 29 сентября включительно на СвЖД курсирует ретропоезд «Уральский экспресс». Поезд состоит из легендарных локомотивов, в том числе на паровой тяге. Вагоны оформлены по эскизам начала XX века.

Полина Хабарова

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