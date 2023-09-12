СвЖД за лето отремонтировала более 15 пассажирских платформ

Специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) в июне — августе обновили инфраструктуру в Свердловской области, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

За лето было отремонтировано 15 пассажирских платформ, а на остановочных пунктах ВИЗ, Шарташ, Верхняя Салда Огородная и других. На станции Нягань (ХМАО-Югра) отремонтированы береговая и островная платформы.

По данным СвЖД, на станциях Левшино, Пашия (Пермский край), Екатеринбург-Сортировочный, ВИЗ, Электродепо, Гороблагодатская, Смычка установили погодные модули. Фасады зданий реконструруют с учетом исторического облика, характерного для вокзалов конца XIX — начала XX века. При этом здания делают комфортными и безопасными. Кроме того, на вокзалах Заводоуковск, Ялуторовск (Тюменская область), Тавда до конца 2023 года установят оборудование для досмотра багажа и пассажиров.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В августе перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 4,5%. Напомним, СвЖД запустила в сентябре дополнительные поезда по направлению в Краснодарский край, к Черному морю.

Полина Хабарова

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