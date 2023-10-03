Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов

Страны Запада недостаточно увеличили свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос Украины на оружие, сообщает Politico. Неназванный европейский чиновник заявил изданию, что Евросоюз (ЕС) уже не может продолжать выделять вооружения Киеву из собственных запасов.

Собеседник издания заверил, что в Европе по-прежнему сохраняется «сильная общественная и политическая поддержка» Украины. Однако, по его словам, страны ЕС «отдали все, что можно было, без угрозы их собственной безопасности».

Представитель администрации США сказал Politico, что европейские запасы оружия «иссякают в промышленных масштабах» после 18 месяцев интенсивных боевых действий. «(Сокращения запасов) стоило ожидать, учитывая масштабы того, что было предоставлено Украине... Но во всем мире существует стремление работать вместе и укреплять наши промышленные базы»,— добавил чиновник.

В сентябре Минобороны сообщило, что с 24 февраля 2022 года страна получила от западных союзников военную помощь на сумму $100 млрд. Больше половины всей помощи — почти $60 млрд — поступило от США. По данным The Wall Street Journal, у Пентагона осталось $5,2 млрд на военную помощь Украине, этого хватит на несколько месяцев. Источники Politico заявили, у военного ведомства при этом заканчиваются деньги для пополнения собственных запасов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер