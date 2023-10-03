Politico: США выделят Украине новый пакет помощи на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 2 октября заявила, что США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи. По данным Politico, это произойдет на текущей неделе. Что войдет в этот пакет, не уточняется.

The Wall Street Journal накануне сообщила, что у Пентагона есть $5,2 млрд на военную помощь Украине. Источники газеты предполагают, что денег хватит для поставок в течение нескольких месяцев. Как утверждают источники Politico, у военного ведомства при этом «быстро заканчиваются деньги для пополнения собственных запасов».

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделение помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Белый дом заявил, что у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Лаура Кеффер