Главные новости к утру 3 октября

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 100 руб./$ впервые с 14 августа.

Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на форуме «Россия», узнал «Ъ». Есть и другие варианты, окончательное решение примет он сам. Подробнее о старте президентской кампании

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 сентября.

В правительстве обсуждаются варианты повышения демпфера на топливо, узнал «Ъ». По словам одного из собеседников, новый демпфер планируется запустить с ноября, но окончательная конструкция пока не определена. О дискуссии

Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего сопартийца Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса.

Первая грузовая компания Владимира Лисина может быть продана новому собственнику, узнал «Ъ». Переговоры о сделке, которая носит денежный характер, находятся в продвинутой стадии, хотя еще и не завершены. О возможной сумме сделки

«Аэрофлот» сообщил, что завершил урегулирование отношений с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 16 воздушным судам и еще по одному воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital.

МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300, сообщили источники РБК. Утверждается, что правительство одобрило инициативу.

Житель Камчатки лишен приобретенного гражданства за призывы к убийству россиян. В 2014 году он отказался от украинского гражданства.

Служба безопасности Украины задержала мэра города Сумы и директора департамента инфраструктуры. Их подозревают в получении взятки в размере 2,1 млн гривен ($58 тыс.).

Совет Безопасности ООН одобрил отправку миссии по безопасности на Гаити. Россия воздержалась при голосовании.

О предстоящих 3 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».