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Коммерсантъ FM
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Житель Камчатки лишен приобретенного гражданства за призывы к убийству россиян

Управление МВД РФ по Камчатскому краю лишило гражданства жителя региона, который стал россиянином в 2014 году, отказавшись от украинского гражданства. Как сообщило УФСБ, мужчина с июня 2020 года по февраль 2022-го неоднократно размещал во «ВКонтакте» призывы к расстрелу, убийствам, сожжению россиян и представителей органов власти.

«В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство РФ»,— говорится в сообщении УФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Житель Камчатки был ранее осужден за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы. ФСБ не уточняет, когда был вынесен приговор и признал ли подсудимый вину.

Это не первый случай лишения приобретенного гражданства у жителя Камчатского края. Власти ранее приняли такую меру в отношении уроженца одной из стран СНГ, который стал россиянином в 2009 году, за размещение в соцсетях видеороликов, одобряющих действия боевиков на территории Чечни.

Леонид Уварчев

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