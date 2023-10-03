Совбез ООН одобрил отправку миссии по безопасности в Гаити

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию о многонациональной миссии на Гаити спустя год после того, как страна обратилась за помощью. Резолюцию инициировали США и Эквадор. Россия «не имеет принципиальных возражений» против решения, но воздержалась при голосовании, так как некоторые запросы Москвы насчет миссии остались без ответа. При голосовании также воздержался Китай.

Резолюция была принята 13 голосами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что Москва «осознает масштаб и срочность стоящих перед Гаити проблем в области безопасности». «Мы не имеем принципиальных возражений против данной инициативы как таковой. Вместе с тем необходимо понимать, что направление в любую страну вооруженных сил другого государства, даже по его запросу,— это крайняя мера, требующая тщательной проработки»,— сказал господин Небензя на заседании (его слова приведены на сайте постпредства). Как утверждает дипломат, при планировании миссии российские запросы «о предоставлении более подробной информации о концепции операции, модальностях использования силы, стратегии вывода контингента остались без ответа».

Постпред РФ отметил, что история Гаити «имеет достаточный накопленный опыт безответственного иностранного вмешательства», которое и «породило спираль деградации». «Санкционировать же новое применение силы в Гаити без четкого понимания параметров учреждаемой миссии недальновидно»,— добавил он. Россия надеется, что миссия будет способствовать стабилизации ситуации в Гаити «при уважении суверенитета этой страны, а также прав ее жителей». По мнению Москвы, недопустимо вмешательство внешних сил во внутреннеполитические процессы.

Главной задачей миссии станет оперативная поддержка Гаитянской национальной полиции в борьбе с преступными бандами, которые похищают людей, подвергают население сексуальному и гендерному насилию, торгуют людьми, незаконно провозят мигрантов и контрабанду оружия, совершают убийства, внесудебные расправы и вербуют в свои ряды детей, говорится на сайте ООН. По данным организации, вооруженные банды подчинили около 80% территории агломерации Порт-о-Пренса. В последние месяцы отмечен значительный рост убийств, похищений и изнасилований. Крупномасштабные нападения на целые районы привели к перемещению около 130 тыс. человек.

Леонид Уварчев