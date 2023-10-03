Главные анонсы 3 октября

В Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии по физике.

В Совете федерации обсудят параметры проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. С основным докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов.

В Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет раздельные двусторонние переговоры и трехстороннюю встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, главой МИД республики Иналом Ардзинбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым.

В Армении откроется осенняя сессия парламента. В повестке — рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

В Москве Черемушкинский суд вынесет приговор по делу основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате почти 89 млн руб.

В Москве Девятый арбитражный суд рассмотрит апелляционную жалобу «Роснефти» на решение об отказе в удовлетворении иска к «Транснефти» на 3,4 млрд руб.

Американский Bank of New York Mellon закроет депозитарную программу ПАО «Полюс».

В России пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром нефть». В повестке вопрос о результатах реализации стратегии цифровой трансформации компании за 2022 год.

В Запорожской области пройдет ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Китайская Evergrandе, один из крупнейших операторов недвижимости страны, входящая в число двадцати ее крупнейших компаний, планирует возобновить торги на бирже Гонконга.

В Армении пройдет визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит штат Техас (США) и Мексику. В рамках визита в Мексику запланирована его встреча с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

В Москве Хамовнический суд рассмотрит дело о краже имущества на 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.