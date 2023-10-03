Мэр украинского города Сумы задержан при получении взятки

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мэра города Сумы и директора департамента инфраструктуры. Их подозревают в получении взятки в размере 2,1 млн гривен ($58 тыс.). Утверждается, что деньги они требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.

СБУ в сообщении не уточняет имена задержанных, на данный момент мэром работает Александр Лысенко, директором департамента — Александр Журба. Утверждается, что они были задержаны при получении очередного транша взятки — 1,4 млн гривен ($38 тыс.). Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

Александру Лысенко 52 года, с 2006 года является членом партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Возглавил город Сумы в 2014 году, украинские СМИ называют его одним из лидеров сумского Евромайдана.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее, комментируя отсутствие помощи Украине во временном бюджете США, призывал на время действия этого бюджета «и все время пройти без всякого крупного коррупционного скандала». По данным Politico, власти США относятся к коррупции на Украине серьезнее, чем заявляют.

Леонид Уварчев