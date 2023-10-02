Таксисты привыкают к закону

Закон о такси работает не в полной мере. Формально он вступил в силу в России 1 сентября, но фактически для самих водителей и таксопарков ничего не изменилось, рассказали “Ъ FM” представители индустрии. Согласно закону, в такси больше не могут работать те, у кого три и больше неоплаченных административных штрафа за нарушения ПДД, а также водители, которых повторно лишали прав в течение года. Кроме того, к перевозкам пассажиров не допускаются лица с непогашенной или неснятой судимостью.

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Информация о таксистах должна отображаться в специальных электронных реестрах. Но на самом деле не все компании соблюдают требования закона, говорит владелец московского таксопарка Сергей Трифонов: «Ничего не изменилось. Кто работал честно и по закону, тот продолжает это делать. Перед тем, как взять водителей, я проверяю справку о судимости. В этом режиме я работаю на протяжении года.

Но я знаю, что другие КИС "АРТ" не заводили — так по левым путевкам и ездят. Никто не отслеживает. А кто отследит, если сама система, например, останавливает автомобиль, и водителю достаточно показать путевку? "Яндекс" присылал письма, мол, если таксисты до 1 октября не внесут справки в КИС "АРТ", то доступ к заказам будет ограничен. Может, конечно, это сделают завтра, может, послезавтра, но на данный момент у меня доступ к заказам есть.

Думаю, 40% работают не по закону. В других парках есть водители, которые работали у меня, и они мне говорят: "Ты что, каждый день путевки выписываешь? Нам вон на месяц дали пропечатанные — только время поставить, и все"».

Как рассказали собеседники “Ъ FM”, прошло недостаточно времени для того, чтобы таксопарки адаптировались к новым правилам. По мнению специалистов, результат будет виден только через три-четыре месяца. Тем не менее ряд столичных компаний все же соблюдает некоторые пункты закона о такси, подчеркивает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко:

«В Москве многие из пунктов этого закона фактически начали действовать до 1 сентября. Более года назад в столице ввели систему КИС "АРТ", которая сама по себе включает значительную часть того, что описано в этом документе. Что касается регионов, здесь ситуация намного сложнее. Думаю, что закон по большей части не выполняется.

Если говорить о таком пункте, как покупка ОСАГО таксистами по тарифу для перевозчиков, крупные игроки однозначно его соблюдают. Сами страховые компании, мягко говоря, не выстраиваются в очередь, чтобы застраховать водителей даже по ценам более 60 тыс. руб. за автомобиль, причем не новый. И это связано, видимо, с убыточностью этой деятельности, как заявляют в страховой компании».

Закон о такси предусматривает, что водители должны проходить аттестацию. Они должны знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения. На практике же такие тесты проводят только локальные организации, говорит владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов:

«Предполагаю, все это дано на откуп перевозчикам. Мы в принципе делали это всегда. У нас схема работы с водителями отличается. Это такой классический советский таксопарк, где сотрудник смену отработал, вернулся обратно, поставил машину — сел его сменщик.

В основном компании работают по арендной схеме, поэтому мы внимательно смотрим на водителей, которые к нам приходят, в том числе проводим с ними такие собеседования, чтобы они понимали, куда вообще едут.

Тем более это важно в последнее время, когда есть проблемы с навигацией. Сначала мы оцениваем его устно — анализируем, насколько он знает Москву. Потом подходим к автомобилю — проверяем, насколько он понимает, где какая педаль находится. Часто у водителей, которые, например, не работали на машинах с автоматической коробкой передач, а только на механике, возникает путаница».

По данным аналитиков «Чек Индекс», средняя стоимость поездки на такси в России в 2023-м выросла на 6% год к году. В Москве — на 14%, в других регионах — еще больше. В следующем году показатель может увеличиться примерно на 7-10%. Это связано с повышением цен на автомобили и их техобслуживание, а также ростом стоимости бензина и затрат на страхование. Помимо этого, компании жалуются на нехватку водителей.

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Мария Широкова