Таксистов попросят из дворов

МВД поддержало запрет на парковку такси во дворах. С этой инициативой выступили в Думе в августе, объясняя ее тем, что «дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей». Там отметили, что машины такси не должны останавливаться или парковаться у домов дольше, чем на полчаса. Сейчас в жилых зонах нельзя создавать специальные стоянки для такси. Но просто оставлять там автомобили закон не запрещает. По мнению парламентариев, это лишает москвичей парковочных мест. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Предложение вице-спикера Думы Бориса Чернышова можно было бы расценивать как лозунг перед выборами мэра столицы, в которых он участвовал. Но голосование прошло, а спустя две недели на инициативу откликнулось МВД. С формулировкой «концептуально поддерживаем, но нужна проработка».

Собеседники “Ъ FM” соглашаются, что свободные места для парковок — большая проблема многих районов. Но в то, что таксисты не смогут оставить авто у себя под домом, а большинство именно так и поступает, владелец таксопарка Сергей Трифонов поверить не может:

«Человек взял машину в аренду, он обязуется по договору хранить ее, например, на охраняемой стоянке. А если индивидуальный предприниматель открыл ИП, сделал на себя лицензию, у него одна машина, и где вы ему прикажете ее парковать? Получается, если водитель приехал домой пообедать, отдохнуть, то он не может поставить машину у своего дома, так как через полчаса приедет МВД и ее эвакуирует. Какой-то бред. И в то же время они борются за то, чтобы таксист не перерабатывал. Как?»

По задумке, стоянка или парковка дольше, чем на 30 минут, будет наказываться штрафом и эвакуацией. Причем фиксация нарушения инспектором необязательна, наверняка помогут бдительные соседи, пользователи приложений «Помощник Москвы» и прочих.

Потенциальный штраф в несколько тысяч рублей полностью перекрывает доход среднестатистического таксиста в день. Не пострадают, наверное, только водители бизнес-класса. Предполагается, что лицензии компаниям и ИП будут выдавать, только если у тех есть собственная или арендованная парковка. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сомневается, что это возможно:

«Инфраструктура для парковки автомобилей такси отсутствует полностью. Помимо придомовых территорий их парковать негде. Исходят из чего? Что раньше, когда-то давно были выделенные таксопарки, люди, которые там трудоустроены, приходили на работу и забирали автомобиль. Отрасль такси с тех пор изменилась, таких парков не существует в природе.

Если ввести запрет, то тогда мы столкнемся с тем, что такси исчезнет как вид транспорта, потому что припарковать его будет негде. Единственный путь решения проблемы — это увеличение парковочного пространства».

Собеседники “Ъ FM” говорят о тяжелейших последствиях для отрасли в случае запрета на парковку во дворах. Но в будущем его претворение в жизнь вполне реально, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кажется, власти задумались об изменении рынка такси полностью, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Новый закон о такси написан таким образом, что форма самозанятости не очень приветствуется. А вот форма таксопарка почему-то расписана очень подробно.

Если говорить про глобальную тенденцию, то штраф, который могут получать самозанятые за парковку их машин такси во дворах, укладывается в логику укрупнения сферы легкового такси и переход в конгломерат из нескольких огромных таксопарков. А если говорить про стоимость, она еще больше возрастет».

Интересно, что тот же депутат, который предложил запретить парковку такси во дворах, еще две недели назад просил правительство отложить введение закона о такси как раз из-за роста цен на поездки. Только с начала года в столице они подорожали на 15%, в среднем почти до 500 руб.

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Иван Хорушевский