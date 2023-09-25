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Коммерсантъ FM
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Таксистов попросят из дворов

Как запрет на стоянку в жилых зонах отразится на стоимости поездки

МВД поддержало запрет на парковку такси во дворах. С этой инициативой выступили в Думе в августе, объясняя ее тем, что «дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей». Там отметили, что машины такси не должны останавливаться или парковаться у домов дольше, чем на полчаса. Сейчас в жилых зонах нельзя создавать специальные стоянки для такси. Но просто оставлять там автомобили закон не запрещает. По мнению парламентариев, это лишает москвичей парковочных мест. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Предложение вице-спикера Думы Бориса Чернышова можно было бы расценивать как лозунг перед выборами мэра столицы, в которых он участвовал. Но голосование прошло, а спустя две недели на инициативу откликнулось МВД. С формулировкой «концептуально поддерживаем, но нужна проработка».

Как такси доехало до закона

Как такси доехало до закона

Собеседники “Ъ FM” соглашаются, что свободные места для парковок — большая проблема многих районов. Но в то, что таксисты не смогут оставить авто у себя под домом, а большинство именно так и поступает, владелец таксопарка Сергей Трифонов поверить не может:

«Человек взял машину в аренду, он обязуется по договору хранить ее, например, на охраняемой стоянке. А если индивидуальный предприниматель открыл ИП, сделал на себя лицензию, у него одна машина, и где вы ему прикажете ее парковать? Получается, если водитель приехал домой пообедать, отдохнуть, то он не может поставить машину у своего дома, так как через полчаса приедет МВД и ее эвакуирует. Какой-то бред. И в то же время они борются за то, чтобы таксист не перерабатывал. Как?»

По задумке, стоянка или парковка дольше, чем на 30 минут, будет наказываться штрафом и эвакуацией. Причем фиксация нарушения инспектором необязательна, наверняка помогут бдительные соседи, пользователи приложений «Помощник Москвы» и прочих.

Потенциальный штраф в несколько тысяч рублей полностью перекрывает доход среднестатистического таксиста в день. Не пострадают, наверное, только водители бизнес-класса. Предполагается, что лицензии компаниям и ИП будут выдавать, только если у тех есть собственная или арендованная парковка. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сомневается, что это возможно:

«Инфраструктура для парковки автомобилей такси отсутствует полностью. Помимо придомовых территорий их парковать негде. Исходят из чего? Что раньше, когда-то давно были выделенные таксопарки, люди, которые там трудоустроены, приходили на работу и забирали автомобиль. Отрасль такси с тех пор изменилась, таких парков не существует в природе.

Если ввести запрет, то тогда мы столкнемся с тем, что такси исчезнет как вид транспорта, потому что припарковать его будет негде. Единственный путь решения проблемы — это увеличение парковочного пространства».

Собеседники “Ъ FM” говорят о тяжелейших последствиях для отрасли в случае запрета на парковку во дворах. Но в будущем его претворение в жизнь вполне реально, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кажется, власти задумались об изменении рынка такси полностью, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Новый закон о такси написан таким образом, что форма самозанятости не очень приветствуется. А вот форма таксопарка почему-то расписана очень подробно.

Почему таксопарки не готовы закупать только российские авто

Почему таксопарки не готовы закупать только российские авто

Если говорить про глобальную тенденцию, то штраф, который могут получать самозанятые за парковку их машин такси во дворах, укладывается в логику укрупнения сферы легкового такси и переход в конгломерат из нескольких огромных таксопарков. А если говорить про стоимость, она еще больше возрастет».

Интересно, что тот же депутат, который предложил запретить парковку такси во дворах, еще две недели назад просил правительство отложить введение закона о такси как раз из-за роста цен на поездки. Только с начала года в столице они подорожали на 15%, в среднем почти до 500 руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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