Вагонные метания

На рынке оперирования железнодорожным подвижным составом продолжается консолидация. В 2022 году она сосредоточилась в специализированных сегментах. Все больше операторов отказываются от работы сразу со многими видами парка. В частности, коммерческие операторы отказались от тех типов вагонов, которые востребованы в военных перевозках. Привычные логистические цепочки разорвались, и операторам пришлось открывать новые, не настолько удобные. Доля транспортных издержек грузоотправителей, приходящаяся на операторов, резко сократилась на фоне роста тарифов ОАО РЖД, отмечают эксперты.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Доля десяти крупнейших операторов подвижного состава на рынке в 2022 году сократилась на 2,6 п. п., до 52,2%, доля трех крупнейших — на 2 п. п., до 21,7%, следует из рейтинга InfoLine Rail Russia Top. Консолидация продолжается, но теперь сосредоточена в специализированных сегментах подвижного состава, уточнил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Наиболее ярким примером стал выкуп тремя крупнейшими операторами нефтеналивного парка цистерн из аренды (см. “Ъ” от 3 февраля).
Универсальных операторов стало меньше, поясняет господин Бурмистров: так, входящая в ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) вышла из нефтеналива и крытых вагонов, Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина — из универсальных платформ, хопперов-цементовозов и малокубовых крытых вагонов.
Изменений в топ-10 операторов с прошлого года не произошло. На первом месте по-прежнему ПГК, за ней — ФГК, на третьем месте — «Нефтетранссервис» братьев Аминовых и Алексея Лихтенфельда.
Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2022 году
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*Ранее — ГК РТК.
Источник: Infoline Rail Russia Top.
Рынок становится более консолидированным и зрелым, отмечает господин Бурмистров, растет доля сервисных контрактов. «В условиях узких мест на железнодорожной и портовой инфраструктуре, снижения эффективности управления вагонопотоками и растущего санкционного давления на экспортеров, которые вынуждены бороться за новые рынки сбыта, для грузоотправителей наличие гарантированного доступа к железнодорожному парку становится ключевым элементом логистической стратегии»,— говорит эксперт.
Арендные ставки к концу года восстановились после провала во втором квартале и продолжают рост в этом году, добавляет господин Бурмистров. По данным СОЖТ, в первом квартале ставки продолжали рост, в апреле—сентябре стабилизировались, в октябре—декабре по полувагонам и цистернам произошел рост. Произошло серьезное изменение логистических издержек, говорит Михаил Бурмистров: в условиях резкого роста тарифов ОАО РЖД доля операторских услуг в структуре расходов грузоотправителей снизилась. Из данных СОЖТ следует, что если тарифы ОАО РЖД к уровню конца 2008 года на конец 2022 года выросли более чем втрое, то арендные ставки полувагона — только на 94%, причем бывали годы, когда они были более чем на 40% ниже.
Господин Бурмистров отмечает расширение логистики на новые территории, где сейчас ведутся активные строительные работы, а почти все материалы доставляются из России. Другие важные тренды — возникновение нового сегмента перевозок для нужд СВО (универсальные платформы и малокубовые крытые вагоны), рост конкуренции за подвижной состав с сопредельными странами, где бурно растет экономика (например, с Казахстаном), и заметный рост цен на новые вагоны, который в сочетании с загруженностью мощностей вагоностроительных заводов стимулирует рост сделок по подержанному парку.
Все факторы, влияющие на операторский рынок, связаны с последствиями военных действий на Украине, полагает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.
По степени важности первое — это технологические изменения в управлении парком, логистике, поясняет господин Савчук. Ранее операторы длительное время формировали оптимизацию вагонов на постоянных маршрутах, планировали порожний пробег, обратную загрузку. Эта система одномоментно сломалась, отмечает эксперт, и как операторам, так и ОАО РЖД пришлось выстраивать новую на ходу.
В частности, на Восточном полигоне операторы и грузовладельцы системно использовали инновационные вагоны, но в результате изменения логистики их доля стала сокращаться. Появился существенный дисбаланс в контейнерных перевозках: ввоз стал существенно превышать вывоз контейнеров. Введенная в оперативном порядке технология вывоза контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока во многом сняла остроту проблемы.
Изменились и стратегии операторов. Если до начала военных действий предполагалось, что закупки фитинговых платформ будут бить рекорды, теперь планы переверстываются, и закупать начали подвижной состав уже под новую логистику: хопперы, цистерны, крытые вагоны, полувагоны. Также важным фактором, по мнению господина Савчука, стал дефицит запчастей на ремонт инновационных вагонов, которые в 2022–2023 годах начали массово выходить в деповские ремонты. Это привело к ограничениям по количеству ремонтов инновационных вагонов и к сокращению выпуска новых таких вагонов.