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Коммерсантъ FM
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Свой вагон лучше новых двух

Операторы в первом полугодии нарастили доходы и парк

По итогам первого полугодия два крупнейших железнодорожных оператора РФ — Федеральная и Первая грузовые компании — сравнялись в своем масштабе, разделив между собой первые строки рейтинга операторов. В целом рынок растет и сохраняет высокую степень консолидированности. В условиях больших доходов, высокой цены на подвижной состав и увеличившихся лизинговых ставок операторы стремятся выкупить вагоны из лизинга и заручиться возможностью приобрести их с завода по старым ценам.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Два гранда рынка оперирования железнодорожным подвижным составом — Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и Федеральная грузовая компания (ФГК, подконтрольна ОАО РЖД) — разделили между собой первое и второе места в рейтинге операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам первого полугодия. ФГК по итогам раскрытия данных о выручке и прибыли впервые за несколько лет вышла на первую строчку рейтинга операторов, обогнав многолетнего лидера ПГК по итогам и 2022 года, и первого квартала 2023 года. Однако позднее «Infoline-Аналитика» пересмотрела рейтинг за 2022 год, и сейчас ФГК делит первое место в нем с ПГК.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в первом полугодии 2023 года

Место в целом По количеству вагонов
1-е полугодие 2023 1-е полугодие 2022 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении
ПГК 1–2 1 1 1 2 2
ФГК 1–2 2 2 3 1 1
«Нефтетранссервис» 3 3 6 5 3 4
НТК 4 7 3 4 12 8
«Деметра-Холдинг» 5 5 8 10 6 3
Globaltrans 6 6 7 6 4 7
«Модум-Транс» 7 8 4 2 11 5
«Трансойл» 8 4 5 7 7 8
«Атлант» 9 9 9 9 5 9
«Уголь-Транс» 10 10 11 8 10 11
«Трансконтейнер» 11 11 13 11 8 10
RailGo 12 14 15 18 9 14
«Новотранс» 13 13 12 12 13 13
«Газпромтранс» 14 12 16 14 16 12
«Первый промышленный оператор» 15 16 10 16 15 16
«ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 15
ТГК 17 17 22 23 17 19
«Евросиб СПб» 18 18 24 22 18 23
«Апатит» 19 21 14 19 20 28
«Мечел-транс» 20 20 18 17 28 20

Источник: Infoline Rail Russia Top.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что рейтинг за 2022 год был уточнен после получения данных о выручке ПГК, которая по итогам прошлого года по финансовым показателям уступила только кэптивным операторам НТК и «Уголь-Транс», выручка которых включает операции с привлеченным парком, а также «Трансойлу», который финансовые показатели не раскрывает уже два года. По итогам первого полугодия ПГК и ФГК продемонстрировали одинаковые показатели по сумме критериев, причем ФГК лидирует по парку в собственности и управлении, активно наращивая покупки вагонов (в 2023 году планируется закупить до 2 тыс. крытых вагонов и до 5 тыс. универсальных платформ). ПГК при этом за счет более высокой эффективности работы парка является лидером по объемам перевозок и грузообороту. В ПГК “Ъ” заверили, что «стремятся к тому, чтобы делом подтверждать лидерские позиции компании на рынке» и что компания продолжит фокусироваться на повышении клиентоориентированности, эффективности бизнеса и расширении его объемов. В ФГК от комментариев отказались.

Рынок сохраняет высокую степень консолидированности: на долю топ-30 операторов по итогам полугодия пришлось около 75% парка и 84,3% грузооборота. При этом доля топ-10 и топ-3 операторов по всем показателям падает: по парку в управлении она сократилась на 1,2 процентного пункта (п. п.), до 51%, и на 0,6 п. п., до 21,1%, соответственно, по парку в собственности — на 0,5 п. п., до 44,9%, и на 1 п. п., до 19,8%. Доля десяти и трех крупнейших операторов в объеме перевозок упала в обоих случаях на 0,4 п. п., до 58,7%, и до 25,5%, в грузообороте — на 1,1 п. п., до 62,9%, и на 0,6 п. п., до 25,9%. При этом, по словам замгендиректора ОАО РЖД Алексея Шило, пул операторов пополняется новыми игроками, несмотря на общую стабильность рынка: в 2022 году их количество выросло на 5%.

Как пояснил господин Бурмистров, в 2023 году проявилось несколько важных трендов. Во-первых, в условиях ухудшения показателей оборота парка на сети из-за беспрецедентных объемов строительных и ремонтных работ возросли закупки новых вагонов на заводах РФ и б/у парка из стран Балтии. Во-вторых, ряд операторов с учетом изменения конъюнктуры пересмотрели взгляды на свое стратегическое развитие в ряде сегментов рынка подвижного состава. В-третьих, многие операторы, которые в 2022 году получили рекордно высокую прибыль, направили средства на выкуп парка из лизинга, поскольку лизинговые ставки существенно возросли: так, только повышение ключевой ставки ЦБ в этом году с 7,5% до 13% выразилось в увеличении лизинговых платежей минимум на 500 руб. без НДС за вагон в сутки. В-четвертых, покупатели подвижного состава, цены на который выросли в 2023 году на 30–40%, начали перепродавать как места в заводских очередях, так и непосредственно парк, заказанный в 2022 году по существенно более низким ценам. В-пятых, заметно увеличился разрыв между ставками аренды и оперирования на спотовом рынке и долгосрочными сервисными контрактами (например, в сегменте нефтебензиновых цистерн), что формирует риски для ряда операторов, особенно с высокой долей парка в лизинге.

Наталья Скорлыгина

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