Акции Polymetal вошли в индекс казахстанской биржи AIX

Акции Polymetal (MOEX: POLY) после перерегистрации в Казахстане вошли в индекс казахстанской биржи Astana International Exchange (AIX). Согласно данным биржи, вес акций компании в индексе составляет 15%.

Polymetal завершил перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане 7 августа. До 1 августа акции компании торговались на бирже в Лондоне, фондовой бирже в Казахстане и Московской бирже.

Большинство акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании в МФЦА в конце мая, после включения «Полиметалла» (российской структуры компании) в санкционный список США. В июне Polymetal объявила, что ее руководство покидает российское подразделение в связи с санкциями.

Лусине Баласян