Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд взыскал $141 млн с кипрской Rosneft Trade Ltd в пользу «дочки» «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дочерней структуры «Роснефти» (MOEX: ROSN) АО «РН Холдинг» к зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited. Представителя последней не было на заседании суда, передает «Интерфакс».

В иске «РН Холдинг» требовал взыскать $141,1 млн. Из них $132,3 млн — основной долг по договору займа, $8,8 млн — проценты по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022-го по дату погашения.

«РН Холдинг» обратился в суд в январе 2023 года. Тогда же исковое заявление в отношении Rosneft Trade Limited направила «Роснефть», потребовав взыскать с компании более $893,6 млн. 31 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск.

В 2018 году «Роснефть» и Rosneft Trade Limited заключили договор займа на сумму $774,3 млн с обязательством возврата средств до 15 марта 2023 года. В июле 2022 года Rosneft Trade Limited сообщила, что не сможет вернуть сумму займа в связи с санкционными ограничениями и отсутствием выручки от реализации нефти. Структуры «Роснефти», включая трейдинговые компании Rosneft Trading, Rosneft Trade Ltd и «РН-Холдинг», внесены в санкционный список США.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...