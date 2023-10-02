Суд взыскал $141 млн с кипрской Rosneft Trade Ltd в пользу «дочки» «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дочерней структуры «Роснефти» (MOEX: ROSN) АО «РН Холдинг» к зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited. Представителя последней не было на заседании суда, передает «Интерфакс».

В иске «РН Холдинг» требовал взыскать $141,1 млн. Из них $132,3 млн — основной долг по договору займа, $8,8 млн — проценты по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022-го по дату погашения.

«РН Холдинг» обратился в суд в январе 2023 года. Тогда же исковое заявление в отношении Rosneft Trade Limited направила «Роснефть», потребовав взыскать с компании более $893,6 млн. 31 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск.

В 2018 году «Роснефть» и Rosneft Trade Limited заключили договор займа на сумму $774,3 млн с обязательством возврата средств до 15 марта 2023 года. В июле 2022 года Rosneft Trade Limited сообщила, что не сможет вернуть сумму займа в связи с санкционными ограничениями и отсутствием выручки от реализации нефти. Структуры «Роснефти», включая трейдинговые компании Rosneft Trading, Rosneft Trade Ltd и «РН-Холдинг», внесены в санкционный список США.

Лусине Баласян